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Burcu Esmersoy, kaskı çıkarmadı
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil ile alışverişe çıktı.
- Haber Merkezi
- 25.07.2022 - 12:13
- Güncelleme : 25.07.2022 - 13:05
45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy ve yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil, İtalya’dan döndü.
Burcu Esmersoy, yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile birlikte önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi.
"Yetişemediniz"
Basın mensuplarının "Kasksız poz alamadık?" demesi üzerine söze giren Esmersoy, "Yetişemediniz, artık başka zamana." demekle yetindi.
Soru almayan Esmersoy ve sevgilisi Akmandil, gazetecilere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.