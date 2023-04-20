Burcu Esmersoy: Keşkem hiç olmadı Model ve sunucu Burcu Esmersoy, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com Eylül ayında kendisinden 15 yaş küçük olan oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan 46 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, röportaj verdi. Yaş almayan güzellerden olan Esmersoy, dikkat çekecek başlıklar verdi. "Sorumluluk sahibiyim" İşte Esmersoy'un açıklamlarından ara başlıklar: - Beslenme konusuna katı kurallarım yok. - Hayatta her şeyin mümkün olduğunu öğrendim. - Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara hiç takılmam. - Çalışmayı üretmeyi seviyorum. - Kariyerime dair hiçbir keşkem yok. - Sorumluluk sahibi bir insanım. - Her sabah erken kalkarım.

