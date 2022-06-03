Burcu Esmersoy: Kolay biriyim

Burcu Esmersoy, nasıl bir kadın olduğunu anlattı.

Markaların peşinden kostuğu Burcu Esmersoy, bir derginin haziran sayısına konuk oldu.

Her yaşta başka

45 yaşındaki Esmersoy “20’lerimde her şeyi saf ve temiz duygular içinde, karşısındaki ve çevresindeki her şeye güvenmeyi tercih ederek yaşayan, enerjisi bitmeyen genç bir kadındım...

30’larımda yaşadığım olaylar paralelinde daha içime kapanık oldum. Enerjimi daha tasarruflu yansıttığım temkinli bir dönemdi...

40’larım bu iki harika dönemin en güzel özelliklerini barındırıyor. İyi niyetini, temiz kalbini, pozitif enerjisini, çalışkanlığını öğrenmiş, tamamen akışta ve farkında bir kadın oldum” dedi.

"Korkusuz bir kadınım"

Hayatında hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını söyleyen Burcu Esmersoy “Yaşadığım her şey beni bugün olduğum profesyonel, hızlı, çalışkan ve kendi ayakları üzerinde duran güçlü, korkusuz, endişesiz kadın haline getirdi... Daha öğrenecek çok şeyim var” diye konuştu.

"Çalışkanım"

Birçok işbirliği yapan Burcu Esmersoy markaların kendisini tercih etmesinin nedenini “Çalışkanım, çalışılması kolay biriyim, sorumluyum. Ayrıca yaptığım bütün işlerin prodüksiyonu bende. Kendim çekiyorum” diye açıkladı.