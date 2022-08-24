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    Burcu Esmersoy, teknede poz verdi

    Düğün hazırlığı yapan Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil ile ön balayına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 12:32
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    Burcu Esmersoy, teknede poz verdi

    Yaz sonu sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi.

    Tekne tatiline çıkan Burcu Esmersoy, siyah parıltılı mayosuyla objektif karşısına geçti.

    "Aşkım huzur"

    Güvertede poz veren Esmersoy yayınladığı karelere, "Aşkım huzur" notunu düştü.

    Ünlü sunucu, Instagram hesabından paylaştığı tekne pozlarıyla hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

    Burcu Esmersoy, teknede poz verdi #1

    Burcu Esmersoy, teknede poz verdi #2

    Burcu Esmersoy, teknede poz verdi #3

    Burcu Esmersoy, teknede poz verdi #4


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