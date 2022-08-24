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- Burcu Esmersoy, teknede poz verdi
Burcu Esmersoy, teknede poz verdi
Düğün hazırlığı yapan Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil ile ön balayına çıktı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2022 - 12:27
- Güncelleme : 24.08.2022 - 12:32
Yaz sonu sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi.
Tekne tatiline çıkan Burcu Esmersoy, siyah parıltılı mayosuyla objektif karşısına geçti.
"Aşkım huzur"
Güvertede poz veren Esmersoy yayınladığı karelere, "Aşkım huzur" notunu düştü.
Ünlü sunucu, Instagram hesabından paylaştığı tekne pozlarıyla hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.