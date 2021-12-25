Burcu Esmersoy yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi

45 yaşındaki güzel sunucu Burcu Esmersoy, kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile objektiflere poz verdi.

2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam yeni sevgilisi Nazım Akmandil ile Etiler'de görüntülendi.

Bir mekan çıkışı kameralara yansıyan ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.

"BU İLİŞKİ BANA İYİ GELDİ"

El ele poz veren ikiliden Burcu Esmersoy, "Bu ilişki bana çok iyi geldi. Sanki uzun yıllardır birlikteymişiz gibi hissediyorum" dedi.

Esmersoy, 'Yeniden evlenecek misiniz?' şeklindeki bir soruya "O konuları açmalayalım arkadaşlar" cevabını verdi.

"SEVGİLİME TESLİM OLDUM"

Ünlü sunucu, '2022'yi nerede karşılayacaksınız?' sorusuna, "Benim bilgim yok. Sevgilime teslim oldum. O nereye götürmek isterse oraya giderim" diyerek dikkat çekti.