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    Burcu Esmersoy yüzüğünü kasaya kaldırdı

    15 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapan burcu Esmersoy, tektaşını takmaya kıyamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 08:56
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    Burcu Esmersoy yüzüğünü kasaya kaldırdı

    45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 30 yaşındaki iş insanı Nazım Akmandil’den İtalya’da evlilik teklifi almış, ‘Evet’ yanıtını vermişti.

    3’üncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan sunucu önceki gün Etiler’de görüntülendi. Evlilik teklifi aldığı tektaşı parmağında gözükmeyen Esmersoy, konuyla iligli açıklama yaptı.

    "Her gün takılacak yüzük değil"

    Güzel sunucu, “O öyle her gün takılacak bir yüzük değil. Beni utandırmayın şimdi” dedi.

    Burcu’nun servet değerindeki tektaşı, kasaya kaldırdığı öğrenildi.

    Burcu Esmersoy yüzüğünü kasaya kaldırdı #1

    Burcu Esmersoy yüzüğünü kasaya kaldırdı #2


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