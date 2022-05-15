Burcu Esmersoy yüzüğünü shopladı

Üçüncü kez gelin olmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'un son paylaşımı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Esmersoy, evlilik teklifi yüzüğünü photoshopla sildi.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy aradığı aşkı sonunda buldu, bu yaz evleneceğini açıkladı.

Bir süredir kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan 45 yaşındaki Esmersoy, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını vermişti.

Muhabirlere yakalanan Burcu Esmersoy, evlilik sorularına son noktayı koyarak "Ne diyeyim, hadi söyleyeyim bu yaz sonu evleniyorum" şeklinde konuştu.

Takipçileri yakaladı

Kısa bir tatil için soluğu İtalya'da alan ünlü sunucu Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Peş peşe pozlar veren Burcu Esmersoy'un bir karesi takipçilerinin dikkatini çekti.

Evlilik teklifi aldığı tahmin edilen Esmersoy'un parmağındaki yüzüğü photoshopla sildiği görüldü.