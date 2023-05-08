Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu Üçünü evliliği için hazırlık yapan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, tarih verdi.

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Ekranların başarılı sunucularından Burcu Esmersoy ve kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil, nikah masasına oturmak için gün saymaya başladı.

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’in düğün tarihi netlik kazandı. Belirlenen günün ardından ünlü çift mekan seçimi için harekete geçti.

3 gün 3 gece düğün

Esmersoy ile 1.5 yıldır beraber olduğu iş insanı Nazın Akmandil, güney İtalya’nın Puglia bölgesinde yer alan ultra lüks otel Borgo Egnazia’da 1-4 Eylül tarihleri arasında 3 gün 3 gece sürecek düğünle evlenecek.

Esmersoy, “Evlilik kararını bir yıl önce aldık. Ama otel müsait değildi. Türk usulü araya torpil yerleştirip bir şekilde hallettik. Yoksa otel eylülün ilk haftasını kimseye vermiyor." dedi.

Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini Ceyda Düvenci'ye anlatmıştı:

"Uçak boştu"

"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum."

Burcu Esmersoy ilk evliliğini İtalyan iş insanı Massimo Cusimano ile ikinci evliliğini ise Berk Suyabatmaz ile yapmıştı.