Burcu Kara'nın ikinci çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Güzel oyuncu Burcu Kara'nın ikinci çocuğu da erkek olacak.

Ünlü oyuncu Burcu Kara, yönetmen Fırat Doğu Parlak ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Bir oğulları bulunan çift, ikinci bebek beklediklerinin müjdesini geçtiğimiz aylarda vermişlerdi.

"Kilo aldım"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu; 'Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketi bir Burcu'ya hazır olun.' ifadelerini kullanarak hamileliğini doğrulamıştı.

2016 yılından bu yana evli olan Burcu Kara ile Fırat Doğu Parlak, oğulları Ali Çınar'dan sonra ikinci kez erkek çocuk sahibi olacaklar.