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    Burcu Özberk, Barceona'da

    Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini elbisesiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 13:17
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    Burcu Özberk, Barceona'da

    Dizi Aşk mantık İntikam final yapar yapmaz tatile çıkan güzel oyuncu Burcu Özberk, şimdi de Barcelona'ya gitti.

    Ünlü oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip olan isim bu defa Barcelona'dan fotoğraflar yayınladı.

    Daha önce bikinili tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen oyuncu, kırmızı beyaz mini elbisesiyle çekildiği videoyu ve fotoğrafları hesabından paylaştı.

    Özberk'in paylaşımına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Burcu Özberk, Barceona da #1

    Burcu Özberk, Barceona da #2

    Burcu Özberk, Barceona da #3


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