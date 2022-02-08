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    Buse Terim, sakatlandı

    Ailesiyle birlikte 3 günlük kar tatiline çıkan Buse Terim, evine sakat döndü.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:43
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    Buse Terim, sakatlandı

    Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, geçen cuma çocuklarını da alıp Erzurum Palandöken’e gitti. Ünlü çift, 3 gün kar tatili yaptı.

    SAKATLANDI

    Çocukluğu kayak yaparak geçen ama Uludağ’daki bir yarış sırasında sakatlanınca tutkunu olduğu bu spora ara veren Buse Bahçekapılı da yıllar sonra piste çıktı. Ne var ki tatilin ikinci gününde kayak yaparken düştü.

    Dün hastaneye giden Terim, MR çektirdi. Dizinde çatlak olduğu anlaşıldı. 3 hafta spor yasağı geldi.

    ŞAMPİYONDAN DERS ALDILAR

    Kızları Naz ve Nil’e şampiyon yarışçı Halit Seylan’dan ders aldırdılar.

    Buse Terim, sakatlandı #1

    Buse Terim, sakatlandı #2


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