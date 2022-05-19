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    Büşra Pekin Hawaii'ye gitti

    8 yıl sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanan Büşra Pekin, kendini ödüllendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 11:13
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    Büşra Pekin Hawaii'ye gitti

    2019 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı biyografi filminde rol alan oyuncu Büşra Pekin, gişede istediği başarıyı yakalamayınca tatile çıktı.

    Türkiye'den uzaklaşmak isteyen Pekin, tatil için Ege sahilleri yerine Pasifik Okyanusu'nu seçti.

    8 yıl sonra dizi

    8 yıl sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanan oyuncu, özel bir jetle Hawaii Adaları'nın başkenti Honolulu'ya gitti.

    Tatil paylaşımları geldi

    Pekin, deniz, kum ve güneşin tadını çıkararak enerji depoluyor. Oyuncu, sosyal medya hesabından tatilinden pozlarını yayınlandı.

    Pekin'in hayranları gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

    Büşra Pekin, Engin Altan Düzyatan'la birlikte 'Rehber' adlı dizinin başrolünde sevenlerinin karşısına geçecek. 8 bölümden oluşacak proje dijitalde yayınlanacak.

    Büşra Pekin Hawaii ye gitti #1

    Büşra Pekin Hawaii ye gitti #2


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