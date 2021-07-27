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    Çağatay Akman'ın şiddet uyguladığı Öykü Uslu kimdir? Öykü Uslu'nun biyografisi..

    Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'ya şiddet uyguladığına dair görüntülerin ifşa olmasının ardından, Öykü Uslu'nun kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Öykü Uslu kimdir? İşte biyografisi..
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 19:43
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 19:45
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    Çağatay Akman'ın şiddet uyguladığı Öykü Uslu kimdir? Öykü Uslu'nun biyografisi..

    Arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun İstanbul Cihangir'deki evinin önüne gelen Çağatay Akman, zile basarak Öykü Uslu'yu aşağı çağırdı.

    Aşağı inen genç kadın, Çağatay Akman tarafından darbedildi.

    İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri, Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü.

    Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı.

    Çağatay Akman, "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile çıkış yapmıştı.

    Bu olayın akabinde, "Öykü Uslu kimdir?" sorusu gündeme geldi. İşte Öykü Uslu'nun biyografisi...

    ÖYKÜ USLU KİMDİR?

    Cihangir'de yaşamını sürdüren Öykü Uslu, Çağatay Akman'ın eski sevgilisidir. Uslu'nun doğum tarihine dair detaylı bir bilgi yer almıyor. Ancak, genç kızın oyuncu olduğu biliniyor. Uslu'nun İnstagram'da toplamda 2 bin 297 takipçisi bulunmaktadır.

    Çağatay Akman'ın şiddet uyguladığı Öykü Uslu kimdir? Öykü Uslu'nun biyografisi.. VİDEO

    Çağatay Akman ın şiddet uyguladığı Öykü Uslu kimdir? Öykü Uslu nun biyografisi.. #1

    Çağatay Akman ın şiddet uyguladığı Öykü Uslu kimdir? Öykü Uslu nun biyografisi.. #2

    Çağatay Akman ın şiddet uyguladığı Öykü Uslu kimdir? Öykü Uslu nun biyografisi.. #3

    Çağatay Akman ın şiddet uyguladığı Öykü Uslu kimdir? Öykü Uslu nun biyografisi.. #4

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