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Çağatay Ulusoy, ölümden döndü
'Terzi' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, çekim sırasında kaza geçirdi.
- Haber Merkezi
- 08.08.2022 - 11:19
- Güncelleme : 08.08.2022 - 11:31
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, ölümden döndü.
Aksiyon sahnesi çekiliyordu
Başrolünde yer aldığı Terzi dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Ulusoy, kaza geçirdi. Oyuncu, araçla aksiyon sahnesi çekilirken, otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırladı.
Kameranın aracının camı yerine aşağı düşmesiyle, büyük bir felaketten dönüldü.