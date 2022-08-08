Petrol
94.36
-0.59%
Euro
18.3125
0.39%
Dolar
17.9644
0.29%
Altın
1.024
0.14%
Borsa
2789
0.00%
Bitcoin
433.900
5.26%
BTXN Coin
7.68
-4.23%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Çağatay Ulusoy, ölümden döndü

    'Terzi' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, çekim sırasında kaza geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağatay Ulusoy, ölümden döndü

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, ölümden döndü.

    Aksiyon sahnesi çekiliyordu

    Başrolünde yer aldığı Terzi dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Ulusoy, kaza geçirdi. Oyuncu, araçla aksiyon sahnesi çekilirken, otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırladı.

    Kameranın aracının camı yerine aşağı düşmesiyle, büyük bir felaketten dönüldü.

    Çağatay Ulusoy, ölümden döndü #1


    İlginizi Çekebilir

    7 Ağustos Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    7 Ağustos Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının muhtemel 11'leri

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir