Çağla Şıkel 43 yaşında

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, yeni yaşını dostşarıyla eğlenerek kutladı.

Güzelliği ve genç görünümüyle herkesi kendine hayran bırakan iki çocuk annesi Çağla Şıkel, 43 yaşına girdi.

Ünlü manken yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla beraber Kuruçeşme'deki bir mekanda kutladı.

SAĞLIK VE MUTLULUK DİLEDİ

Pastasını üflemeden önce dilek tutan güzel manken, "2022 yılında sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi. Şıkel, pastasını üfledikten sonra dans ederek eğlendi.

Sosyal medya hesabından doğum gününe özel bir de paylaşım yapan Şıkel, mutlu hayatın sırrını verdi:

"HAYATIN EN İYİ HALİNİ YAŞAMAK"

43 yıldır şunu öğrendim. Kimseden bir şey beklemeden, başkasıyla kendini her anlamda yarıştırmadan, kimseye tutunmadan ,kendi hikayenin başrolünde, kendi yolunda, yapabileceğinin her zaman her alanda en iyisini yaparak, bedensel ve ruhsal en güçlü, en iyi halini yaşayarak yürümektir hayat.

Seni öyle yaşıyorum şükürler olsun. Ve şükürler olsun ki hep iyi insanlarla karşılaştım,herkesi kendim gibi bildim.Hiç kötülük, fesatlık görmedim-bilmedim-duymadım. Çünkü bilirim ki sevgidir her şeyi yoluna koyacak hayatı anlamlı ve yaşanmaya değer kılacak olan. Sizlerin sevginizi derinden hissediyor ve doğum günümü kutlayan herkese kalbimi gönderiyorum herbiriniz iyi ki varsınız.