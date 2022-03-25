Çağla Şıkel, 5 milyon TL'lik büstiyer giydi

Çağla Şıkel, 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı.

Ünlü manken Çağla Şıkel Yeşilköy’de düzenlenen ‘İstanbul Jewelery Show’ fuarı kapsamında 5 milyon TL değerinde altın kaplama bir büstiyer giydi.

Ünlü mankenin taşıdığı ve 5 milyon TL değerinde olan altın kaplama büstiyerin ise daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldığı öğrenildi.

"HEYECANLIYIM"

Altın kaplama büstiyeri taşıdığı için mutlu olduğunu dile getiren ünlü manken Çağla Şıkel ise, "Çok heyecanlıyız. Ben tabiki ruhsal olarak onlarda tabi emek olarak bugünü uzun zamandır bekliyorduk. Markadan beklenene çok yakışır bir gün oldu. İnşallah nice güzel yıllarımız olacak diye düşünüyorum. Temennimiz o. Böyle birliktelikler her zaman olmuyor. Çok büyük bir emek var. Ben de bu iş birliği için çok heyecanlanıyorum. Bugün üzerimde çok önemli bir parça var ve bunu giyen bir model olarak ayrıca heyecanlıyım. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.