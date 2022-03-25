Petrol
119.22
0.16%
Euro
16.39
0.36%
Dolar
14.84
0.14%
Altın
935.70
0.32%
Borsa
2176
-0.32%
Bitcoin
652.470
2.57%
BTXN Coin
41.00
-1.20%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Açık 6 C

    Çağla Şıkel, 5 milyon TL'lik büstiyer giydi

    Çağla Şıkel, 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 07:24
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 07:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağla Şıkel, 5 milyon TL'lik büstiyer giydi

    Ünlü manken Çağla Şıkel Yeşilköy’de düzenlenen ‘İstanbul Jewelery Show’ fuarı kapsamında 5 milyon TL değerinde altın kaplama bir büstiyer giydi.

    Ünlü mankenin taşıdığı ve 5 milyon TL değerinde olan altın kaplama büstiyerin ise daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldığı öğrenildi.

    "HEYECANLIYIM"

    Altın kaplama büstiyeri taşıdığı için mutlu olduğunu dile getiren ünlü manken Çağla Şıkel ise, "Çok heyecanlıyız. Ben tabiki ruhsal olarak onlarda tabi emek olarak bugünü uzun zamandır bekliyorduk. Markadan beklenene çok yakışır bir gün oldu. İnşallah nice güzel yıllarımız olacak diye düşünüyorum. Temennimiz o. Böyle birliktelikler her zaman olmuyor. Çok büyük bir emek var. Ben de bu iş birliği için çok heyecanlanıyorum. Bugün üzerimde çok önemli bir parça var ve bunu giyen bir model olarak ayrıca heyecanlıyım. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Çağla Şıkel, 5 milyon TL lik büstiyer giydi #1

    Çağla Şıkel, 5 milyon TL lik büstiyer giydi #2


    İlginizi Çekebilir

    Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı
    Kültür Sanat

    Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti
    Dünya

    Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti

    Görüş Bildir