Çağla Şıkel, ablasını paylaştı

Podyumların aranan ismi Çağla Şıkel ablası Berna ile pozunu paylaştı.

Ekranların ve podyumların vazgeçilmez ismi ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını aktif kullanın ünlü isimlerin başında yer alıyor.

Instagram'da günlük hayatından paylaşımlar yapan güzel isim, bu kez de ablasıyla olan fotoğrafını yayınladı.

"Ablaların en güzeli"

Bir organizasyona katılan Çağla Şıkel ablası Berna ile olan fotoğrafını "Ablaların en güzeli" notuyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Birçok kişi Şıkel'in ablasını görünce şaşkınlıklarını yorumlarla dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise "Güzellik genetik" yorumunu yaptı.