Çağla Şıkel, Alişan'ı yalnız bırakmıyor

Çağla Şıkel, kısa süre önce kardeşini kaybeden Alişan'ın çocukları ve yeğenleriyle buluştu.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Alişan ve Buse Varol çiftiyle bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, buluşmadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

AİLECE BULUŞTULAR

Kendi oğulları ve Alişan'ın çocukları ile yeğenleriyle oldukça keyifli anlar geçiren Çağla Şıkel'in, Eliz'le yaptığı paylaşım dikkat çekti.

KÜÇÜK BUSE

Minik Eliz'le çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan Şıkel, paylaşımının altına 'Buse kendinden bir tane daha doğurmuş' notunu ekledi.