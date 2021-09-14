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    Çağla Şıkel, Alişan'ı yalnız bırakmıyor

    Çağla Şıkel, kısa süre önce kardeşini kaybeden Alişan'ın çocukları ve yeğenleriyle buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 10:28
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    Çağla Şıkel, Alişan'ı yalnız bırakmıyor

    Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Alişan ve Buse Varol çiftiyle bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, buluşmadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

    AİLECE BULUŞTULAR

    Kendi oğulları ve Alişan'ın çocukları ile yeğenleriyle oldukça keyifli anlar geçiren Çağla Şıkel'in, Eliz'le yaptığı paylaşım dikkat çekti.

    KÜÇÜK BUSE

    Minik Eliz'le çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan Şıkel, paylaşımının altına 'Buse kendinden bir tane daha doğurmuş' notunu ekledi.

    Çağla Şıkel, Alişan ı yalnız bırakmıyor #1Çağla Şıkel, Alişan ı yalnız bırakmıyor #2Çağla Şıkel, Alişan ı yalnız bırakmıyor #3

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