Petrol
95.28
0.64%
Euro
18.21
0.18%
Dolar
18.6145
0.00%
Altın
981.07
0.58%
Borsa
4105
0.00%
Bitcoin
382.944
0.27%
BTXN Coin
10.28
2.80%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Çağla Şıkel arabaya sığmadı

    Ekranların ve markaların vazgeçemediği isimlerden biri olan Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'de bir araca zor girdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 07:10
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 07:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağla Şıkel arabaya sığmadı

    Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi.

    "Rutin kontrol"

    Acelesi olduğunu söyleyen 43 yaşındaki tescilli güzel, "Arkadaşlar çok geç kaldım, çocukları göz doktoruna götüreceğim” diye konuştu. Kuzey ve Uzay’ın sağlıklarının iyi olduğunu belirten Çağla Şıkel, "Rutin kontrol" diye açıklama yaptı.

    Çağla Şıkel, kendisini almaya gelen spor aracın arka bölümüne oturunca 1.80 cm. boyuyla araca sığmakta zorlandı. Bu anlar objektiflere yansıdı.

    Çağla Şıkel arabaya sığmadı #1

    Çağla Şıkel arabaya sığmadı #2


    Bursa'da 14 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kalarak can verdi
    3. Sayfa

    Bursa'da 14 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kalarak can verdi

    Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı
    Futbol

    Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir