Petrol
111.86
1.06%
Euro
17.4112
0.66%
Dolar
16.3365
1.62%
Altın
971.66
0.56%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
484.598
2.14%
BTXN Coin
13.25
-0.15%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Çağla Şıkel, kendine nazar boncuğu koydu

    Çağla Şıkel, tüm güzelliğini sergilediği elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 15:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağla Şıkel, kendine nazar boncuğu koydu

    Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda güzel kadın olmanın sırlarını veren Çağla Şıkel, "Dedikodudan uzak durun." demişti.

    43 yaşında

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen iki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, son yayınladığı karede genç kızlara taş çıkarttı.

    Nazar boncuğu koydu

    Güzel mankenin dekolteli elbisesiyle güzelliğini sergilediği poza beğeni ve yorum yağdı. Güzelliğinin farkında olan Şıkel, pozuna nazar boncukları koydu.

    Çağla Şıkel, kendine nazar boncuğu koydu #1

    Çağla Şıkel, kendine nazar boncuğu koydu #2


    İlginizi Çekebilir

    TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi'nden ilk tanıtım geldi! 'Elveda Rumeli tadında'
    Medya

    TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi'nden ilk tanıtım geldi! 'Elveda Rumeli tadında'

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    'Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum'
    Futbol

    'Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum'

    Görüş Bildir