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- Çağla Şıkel, kendine nazar boncuğu koydu
Çağla Şıkel, kendine nazar boncuğu koydu
Çağla Şıkel, tüm güzelliğini sergilediği elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 25.05.2022 - 15:16
- Güncelleme : 25.05.2022 - 15:22
Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda güzel kadın olmanın sırlarını veren Çağla Şıkel, "Dedikodudan uzak durun." demişti.
43 yaşında
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen iki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, son yayınladığı karede genç kızlara taş çıkarttı.
Nazar boncuğu koydu
Güzel mankenin dekolteli elbisesiyle güzelliğini sergilediği poza beğeni ve yorum yağdı. Güzelliğinin farkında olan Şıkel, pozuna nazar boncukları koydu.