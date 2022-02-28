Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
531.252
-3.80%
BTXN Coin
36.89
-3.30%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı

    Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılan Çağla Şıkel'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı

    Hafta içi her gün Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel’den kötü haber geldi.

    43 yaşındaki Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Şıkel, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    "POZİTİFİZ"

    Zafer işareti yaptığı bir pozunu paylaşan Şıkel, "Yayınımız banttan devam etmekte. Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz." dedi.

    DENEK OLMUŞTU

    Çağla Şıkel, 2020 yılında Çin aşısı faz 3 için başlatılan çalışmalara denek olarak katılmıştı. Şıkel, aşı yaptırdığı anları da Intagram hesabından paylaşmıştı.

    Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı #1

    Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı #2

    Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı #3

    Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile İkinci Maaş Kazanabilirsin!
    Coin Haber

    Btc Era ile İkinci Maaş Kazanabilirsin!

    Zelenskiy'den müzakereler için İstanbul önerisi
    Dünya

    Zelenskiy'den müzakereler için İstanbul önerisi

    ABD'den Ukrayna'ya 6,4 milyar dolarlık fon
    Dünya

    ABD'den Ukrayna'ya 6,4 milyar dolarlık fon

    Görüş Bildir