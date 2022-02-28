Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılan Çağla Şıkel'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hafta içi her gün Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel’den kötü haber geldi.

43 yaşındaki Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Şıkel, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"POZİTİFİZ"

Zafer işareti yaptığı bir pozunu paylaşan Şıkel, "Yayınımız banttan devam etmekte. Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz." dedi.

DENEK OLMUŞTU

Çağla Şıkel, 2020 yılında Çin aşısı faz 3 için başlatılan çalışmalara denek olarak katılmıştı. Şıkel, aşı yaptırdığı anları da Intagram hesabından paylaşmıştı.