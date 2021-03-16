Katıldığı canlı yayında kaybettiği oğlundan bahseden Ebru Şallı duygusal anlar yaşarken, Çağla Şıkel de gözyaşlarına hakim olamadı.

Eski manken Ebru Şallı, Çağla Şıkel'in FOX TV ekranlarında yayınlanan programına konuk oldu.

Programda, Şallı'nın geçtiğimiz yıl lenfoma kanseri nedeniyle kaybettiği oğlu Pars Tan gündeme geldi.

O sırada ise iki anne Şıkel ve Şallı arasında duygusal anlar yaşandı.

"ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

Sesi titreyen Şallı, "Ponçik hiç çıkmıyor ki aklımdan. Çok kötü bir süreçti. Kötüydü ama ben onunla mutluydum, Hep birlikteydik, yanındaydım. Onun için yapmadığım hiçbir şey kalmadı." diye konuşurken Şıkel ise gözyaşlarını tutamadı.

Sözlerine devam etmekte güçlük çeken Şıkel, "Nasıl devam etsem şu an bilemedim. Tahmin ediyorum, yani tahmin ediyorum derken bence hiç edemiyorum da." ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel ve Ebru Şallı'nın canlı yayında duygusal anları





