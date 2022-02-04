Çağla Şıkel: Yürümek zordu ama güzeldi

Geçtiğimiz gün bir defilede baş mankenlik yapan Çağla Şıkel, kırmızılar içinde göğüs dekolteli kıyafetiyle hayranlarından da tam not aldı

Defilelerin aranan mankeni 42 yaşındaki model Çağla Şıkel, yine podyumdaydı. Güzel model, giydiği kırmızı kostümüyle adeta podyumu salladı.

"YÜRÜMEK ZORDU"

Her defilenin parlayan yıldızı olan Şıkel, derin göğüs dekoltesi bulunan elbiseyle verdiği pozu "Seninle yürümek zordu ama çok güzeldi" notuyla paylaştı.

"FİLTRE KAHVE İÇERİM"

Çağla Şıkel'in ilerleyen yaşına rağmen formunu korumasının sırrı merak ediliyor. 42 yaşındaki Şıkel'den nasıl bu kadar zayıf kaldığına dair tüyolar geldi. Güzel manken, "Yiyorum ama kilo almıyorum. Kaslarımla da doğmadım. Bunun için büyük emek veriyorum. Son 4-5 yıldır filtre kahve içiyorum. 20 yıldır şeker kullanmıyorum." dedi.