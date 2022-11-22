Sunucu ve model Çağla Şıkel, hafta sonunu Bursa'da geçirdi.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel hafta sonunu oğulları Uzay ve Kuzey ile Bursa Nilüfer’de geçirdi.

Adrenalin dolu anlar

Uludağ eteklerindeki bir otelde kaldılar. Macerasever Çağla heyecanlı anlar yaşadı. Uzay ile zipline yaptı. Gölün üzerinde çığlık çığlığa iple kaydı.

"Uzay ile 800m göl üzerinde zipline keyfi"

Sosyal medyadan o anları yayınlayan Çağla Şıkel, poz vermeyi de ihmal etmedi. Paylaşımına "Uzay ile 800m göl üzerinde zipline keyfi" notunu yazan ünlü modele yorum ve beğeni yağdı.

Çağla Şıkel, zipline yaptı VİDEO