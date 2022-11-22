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    Çağla Şıkel, zipline yaptı

    Sunucu ve model Çağla Şıkel, hafta sonunu Bursa'da geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:42
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    Çağla Şıkel, zipline yaptı

    Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel hafta sonunu oğulları Uzay ve Kuzey ile Bursa Nilüfer’de geçirdi.

    Adrenalin dolu anlar

    Uludağ eteklerindeki bir otelde kaldılar. Macerasever Çağla heyecanlı anlar yaşadı. Uzay ile zipline yaptı. Gölün üzerinde çığlık çığlığa iple kaydı.

    "Uzay ile 800m göl üzerinde zipline keyfi"

    Sosyal medyadan o anları yayınlayan Çağla Şıkel, poz vermeyi de ihmal etmedi. Paylaşımına "Uzay ile 800m göl üzerinde zipline keyfi" notunu yazan ünlü modele yorum ve beğeni yağdı.

    Çağla Şıkel, zipline yaptı VİDEO

    Çağla Şıkel, zipline yaptı #1

    Çağla Şıkel, zipline yaptı #2


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