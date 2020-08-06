Çağla Şıkel'den çocuk açıklaması

Yeniden çocuk sahibi olmak istediğine dair haberlere konu olan Çağla Şıkel, ilginç bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, bir süredir ailesiyle birlikte çıktığı tatilden kareler paylaşıyor.

Sık sık denk geldiği minik çocuklarla birlikte fotoğraflar çektiren ve bunları da yayınlayan Şıkel, yine benzer bir paylaşıma imza attı.

Şimdiye kadar yaptığı paylaşımları bir araya getiren eski model bu karelerin altına şu satırları yazdı:

"SAF VE TEMİZ"

"Neden? Çünkü onlar size zarar vermez, incitmez, kırmaz, kıvırmaz size yalan söyleyemezler. Bir kalıba sokulmamışlardır, endişeleri yoktur, geçmişi düşünmez, gelecek için kaygılanmazlar. Oldukları gibi saf ve tertemizlerdir.

"EN UFAK ŞEYDEN MUTLU OLABİLİRLER"

Yara almamıştır hayattan, acısı yoktur ki talan etsin kalbini, kalbinizi. Kimseyi üzmek gibi bi düşünceleri de yoktur. Tek istedikleri oyun oynamak ve hayaller kurmaktır. En ufak şeyden bile mutlu olabilir hayatın her anına heyecanlanabilirler.

Dünyanın derdini veya dertlerimizi bize bir tek onlar unutturabilir. Bu güce sahip olan bir tek çocuklardır. Onlara iyi bakın. Tam da gözlerinin içine! Pırıl pırıldır ya hani işte tam orada hayat vardır. İyi ki varlar. Şükürler olsun."