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    Cameron Diaz, bakımı bıraktı

    Yıllara meydan okuyan Cameron Diaz yüzünü bile yıkamadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 09:16
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    Cameron Diaz, bakımı bıraktı

    Hollywood kariyerinden istifa eden 49 yaşındaki ABD’li eski oyuncu Cameron Diaz, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı.

    Dünyaca ünlü oyuncu, mesleğini bıraktıktan sonra bakım alışkanlıklarını da bıraktığını açıkladı.

    SIRRINI VERDİ

    2015’te evlenen Diaz, gençlik sırrı sorulduğunda şöyle konuştu:

    “Son sekiz yıldır vahşi bir hayvan gibiyim. Evimde sayısız bakım ürünü var ama bakım namına günlük hiçbir şey yapmıyorum. Yüzümü yıkamıyorum. İki ayda bir bakım yapıyorum.”


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