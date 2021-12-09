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- Can Bonomo, NFT'ye merak sardı
Can Bonomo, NFT'ye merak sardı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, son zamanlarda gündemde olan NFT dünyasına adım attı
- Haber Merkezi
- 09.12.2021 - 10:13
- Güncelleme : 09.12.2021 - 10:27
Ünlü isimler, son aylarda popülerleşen NFT'lere merak sardı. NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşırken, Cem Yılmaz'dan sonra şarkıcı Can Bonomo da akıma ayak uydurdu.
14 ESER OLACAK
Bonomo, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve biriktirdiği illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı. 14 eserden oluşacak olan koleksiyonun ilk edisyonları, 12 Aralık'ta satışa sunulacak.