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    Can Bonomo, NFT'ye merak sardı

    Ünlü şarkıcı Can Bonomo, son zamanlarda gündemde olan NFT dünyasına adım attı
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:27
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    Can Bonomo, NFT'ye merak sardı

    Ünlü isimler, son aylarda popülerleşen NFT'lere merak sardı. NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşırken, Cem Yılmaz'dan sonra şarkıcı Can Bonomo da akıma ayak uydurdu.

    14 ESER OLACAK

    Bonomo, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve biriktirdiği illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı. 14 eserden oluşacak olan koleksiyonun ilk edisyonları, 12 Aralık'ta satışa sunulacak.

    Can Bonomo, NFT ye merak sardı #1

    Can Bonomo, NFT ye merak sardı #2

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