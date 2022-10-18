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    Can Bonomo oğlunu paylaştı: "Ruhum"

    Şimdilerde babalığın keyfini çıkaran ünlü şarkıcı Can Bonomo, oğlunun yeni fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 08:10
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    Can Bonomo oğlunu paylaştı: 'Ruhum'

    2018 yılında evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2021 yılının Nisan ayında oğlu Roman'a kavuşmuştu.

    "Ruhum"

    Eşi ve oğluyla mutluluğunu sık sık takipçileriyle paylaşan Can Bonomo, 18 aylık oğlu Roman ile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, oğlunun kucağında olduğu siyah-beyaz kareye, "Ruhum" notunu düştü.

    "Kopyam gibi"

    Bonomo, baba olduktan sonraki duygularını anlatmış ve "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullanmıştı.

    Can Bonomo oğlunu paylaştı: 'Ruhum' #1

    Can Bonomo oğlunu paylaştı: 'Ruhum' #2


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