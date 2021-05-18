Can Bonomo, takipçisinin yorumuna sinirlendi

Geçtiğimiz günlerde oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Can Bonomo, son gönderisine gelen o yoruma sert tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde sürekli kullandığı aksesuarı olan şapkasını sosyal medya üzerinden satışa çıkardığını açıklamıştı. Şapkasını, SMA hastası bir bebek için yardım amaçlı satışa sunduğunu açıklayan Bonomo, paylaşımına gelen yoruma epey sinirlendi.

Bonomo'ya bir takipçisinden “Keşke Yahudilerin yaptığına bi tepki verseydiniz.” şeklinde yorumun gelmesiyle ipler gerildi.

"PROBLEM SİZSİNİZ"

Gelen bu çirkin yorum karşısında sessizliğini bozarak, “İsrail asıllı biri değilim ben İspanyol kökenli bir Türk’üm.” şeklinde sözlerine başlayan Bonomo, "Irkçılık yapılmadığı sürece bunlar aklıma dahi gelmiyor." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Bonomo, "Bu dünyanın problemi sizlersiniz. Sosyal medyada hesaplarınıza bayrak koyduğunuz zaman vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. İşin b.ktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yetiyor." dedi.

"İSRAİL İLE ALAKASI YOK"

Can Bonomo, Musevi kimliği ile ilgili yapılan yorumlara daha önce verdiği bir röportajda cevap vermişti: "Müziğin dili, dini, ırkı yok. Ben Türküm. Yahudi olmak bir dindir. Türkiye'de 36 ayrı etnik kökenden insan yaşıyor. 540 senedir buradayız. Bunun konuyla alakası yok. İsrail ile alakası yok. İspanya'dan 540 yıl önce gelmişiz. Ben Türküm"