Rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olan ünlü oyuncu Canan Ergüder, son halini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını duyuran ve rol aldığı diziden ayrılan Canan Ergüder, tedavisine devam ediyor.

Zaman zaman sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Canan Ergüder'den yeni fotoğraf geldi.

"MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ"

Ergüder, Ebru Ünal ile yer aldığı kareyi "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü." notu ile paylaştı.