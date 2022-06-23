Cansel Çördük, Barbie oldu

Kısmetse Olur yarışması bitse de yarışmacılar, gündem olmaya devam ediyor.

Kısmetse Olur yarışmacısının gelin adaylarından Cansel Çördük, programdan sonra da popülerliğini kaybetmedi.

Bunun sebebi ise Cansel Çördük'ün değişimi ve sosyal medyadaki cesur pozları oldu.

"Mardinli Barbie"

Son olarak arabaya yaslanırken pozlarını paylaşan Cansel'e gelen, "Mardinli Barbie" yorumu dikkat çekti.

Model ve şarkıcı olan Cansel Çördük'ün son olarak erotik bir klibi ortaya çıkmış ve gündem olmuştu.