Cansel Çördük, eleştirilere cevap verdi

Vücudu takipçileri tarafında eleştiri ala Kısmetse Olur Cansel, sosyal medya hesabından sitem etti.

Kısmetse Olur yarışmasında ünlü olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen gelin adayı Cansel Çördük geçtiğimiz günlerde bir kadının kafasında bardak kırmıştı.

Bir gece mekanında şarkı söyleyen kadının kafasında bardak kırdığı görüntülerle gündem olan Cansel takipçilerinden vücuduyla ilgili gelen yorumlara sitem etti.

"Kum saati gibiyim"

Cansel Çördük paylaşımında "Arkadaşlar aranızda bazen ay basenleri çıkmış, kalçan göğsün büyümüş diyenler var, olabilir seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi çok seviyorum kadın olarak" dedi.

"Hastanelik oldum"

Cansel açıklamasının devamında ise geçen sene anoreksiye geçirdiğini itiraf ederek "Böbreğimi kaybetmek üzereydim 176 cm boyla 48'lere düştüm. Neden zayıfladın diye sormasınlar diye aylarca evden çıkamadım sonunda hastanelik oldum" dedi.