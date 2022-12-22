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    Cansel Çördük, gecelikle poz verdi

    Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 10:29
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    Cansel Çördük, gecelikle poz verdi

    Evlilik programı Kısmetse Olur programının eski yarışmacılarından Cansel Çördük, programda Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettirmişti.

    Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılık yapıyor.

    Ayıya sarıldı

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık erotik pozlarını paylaşarak dikkat çeken Cansel, son olarak geceliğini giyip yatağa uzandı. Yatakta kocaman bir ayıya sarıldığı anları paylaşan Cansel'e takipçilerinden yorum yağdı.

    Cansel Çördük, gecelikle poz verdi #1

    Cansel Çördük, gecelikle poz verdi #2

    Cansel Çördük, gecelikle poz verdi #3


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