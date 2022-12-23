Petrol
83.43
3.03%
Euro
19.8338
0.17%
Dolar
18.6866
0.13%
Altın
1.08
0.49%
Borsa
5436
0.00%
Bitcoin
319.051
0.22%
BTXN Coin
6.65
-7.25%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Cansel Çördük Noel Anne oldu

    Sosyal medya fenomeni Çördük, yılbaşına özel kostüm giydi. Yatağından kostümle uyandığı anları paylaşan Çördük'ün gönderisine beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cansel Çördük Noel Anne oldu

    Kısmetse Olur programı ile ünlenen Cansel Çördük, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettiren Cansel Çördük, değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor.

    Noel kostümü giydi

    Programın bitişinin ardından Amerika'ya yerleşen Çördük, bu kez "Noel Anne" kostümü ile damga vurdu.

    Şimdilerde şarkıcılıkla uğraşan ve sık sık erotik pozlarını paylaşan Çördük, kostümle uyandığı anları paylaştı.

    İşte o anlar...

    Cansel Çördük Noel Anne oldu #1

    Cansel Çördük Noel Anne oldu #2

    Cansel Çördük Noel Anne oldu #3

    Cansel Çördük Noel Anne oldu #4

    Cansel Çördük Noel Anne oldu #5

    Cansel Çördük Noel Anne oldu #6


    Şenol Güneş: En güçlü ve en verimli oyuncuları kullanacağız
    Futbol

    Şenol Güneş: En güçlü ve en verimli oyuncuları kullanacağız

    Evlat nöbetinde aile sayısı 347 oldu
    Gündem

    Evlat nöbetinde aile sayısı 347 oldu

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    Görüş Bildir