Cansel Çördük Noel Anne oldu

Cansel Çördük Noel Anne oldu

Sosyal medya fenomeni Çördük, yılbaşına özel kostüm giydi. Yatağından kostümle uyandığı anları paylaşan Çördük'ün gönderisine beğeni yağdı.

Kısmetse Olur programı ile ünlenen Cansel Çördük, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettiren Cansel Çördük, değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Noel kostümü giydi

Programın bitişinin ardından Amerika'ya yerleşen Çördük, bu kez "Noel Anne" kostümü ile damga vurdu.

Şimdilerde şarkıcılıkla uğraşan ve sık sık erotik pozlarını paylaşan Çördük, kostümle uyandığı anları paylaştı.

İşte o anlar...