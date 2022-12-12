Cansever'in itirafları

Cansever, katıldığı programda yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili konuştu.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren şarkıcı Cansever, ulusal bir kanalda yayınlanan programa konuk oldu.

Yıllardır mücadele ettiği rahatsızlığından bahseden Cansever, bir de çocuk itirafında bulundu.

"'rüzgar almışsın' derlerdi"

Omuriliğindeki rahatsızlığının nasıl başladığını anlatan sanatçı, "Çocukluğumdan beri bu romatizma rahatsızlığım varmış. Bu hastalık ya kendini erkenden gösteriyormuş ya da sonradan. İlk İbo Show'a çıktığım zaman ufak ufak boynumu çeviremiyordum ve sonrasında belimde ağrılar olmaya başladı. Ben söylediğimde ailem 'rüzgar almışsın' derlerdi.

Sonrasında da kemik eğilme olmaya başladı. O dönem şirketim hastalığımın tedavisini üstleneceklerini söyledi ama hep albüm çalışmaları için erteledi. Hastalığım ilerlemeye başlayınca Almanya'da giderek 3-4 sene hiçbir şey yapmadım" dedi.

"Çocuğum olsun isterdim"

Yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini evli olduğunu öğrenen Cansever, evliliğe küstüğünü söyledi. İçinde kalan uhdeyi anlatan Cansever, "Bir çocuğumun olmasını çok isterdim ama şimdi istemiyorum. Çok torunumuz var, onlar benim canlarım. Tüm varlıklarım onlar. Sağlıklı olduğum dönemde evlilik yapsaydım çocuğum olurdu. Daha önce sahneye topuklu ayakkabı ve elbiselerle çıkardım. Doktor topuklu ayakkabıyı yasaklayınca bu tarza döndüm. Omurilikteki rahatsızlıktan dolayı hamile kalamadım. Çünkü vücuduma ağırlık binmesi yasaktı. Şimdi kilo almam bile yasak" şeklinde konuştu.