Cansu Dere'den aşk açıklaması geldi... Bakın neyi seviyormuş! Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cansu Dere, aşk hayatına dair yaptığı yorumla herkesi şaşırttı.

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Sadakatsiz dizisinde adından söz ettiren Cansu Dere, uzun zamandır yalnız...

Adı uzun zaman Cem Yılmaz ile anılan ancak evlenmeyen Dere'nin hayatına ne zaman birini alacağı ise bilinmiyor.

Güzel isim bu konuya dair yaptığı açıklamada ise aslında yalnızlığı sevdiğini ve barışık olduğunu söyledi.

"Aşk bir türlü olmuyor"

Etiler'de kuaför çıkışı görüntülenen Cansu Dere, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Doğallığı ve rahat tarzıyla dikkati çeken Cansu Dere'ye aşk hayatına dair detaylar da soruldu.

Dere'nin açıklamalarını sosyal medyada paylaşan fan sayfaları ise "Kaliteli kadın" ifadelerini kullanduı.

Aşk hayatına dair samimi bir açıklamada bulunan Dere'nin sözleri şu şekilde;