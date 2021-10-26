Cansu Taşkın, Erkan Petekkaya ile aynı filmde yer alacağını açıkladı.

Instagram fenomeni Cansu Taşkın, geçtiğimiz akşam ailesiyle birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mekandan çıkışı konuşan Cansu Taşkın, yeni bir filmde rol alacağını söyledi.

HURDACININ KIZI

Yeni projesinden bahseden Taşkın, "Hurdacının Kızı adlı filmde Erkan Petekkaya ile birlikte rol alacağım. Filmde okul müdürü olan Neşe'yi canlandıracağım. Çekimlere başladık. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.