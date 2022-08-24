- Haberler
- Magazin Haberleri
- Cansu Taşkın: Kamyonun altında kalacaktım
Cansu Taşkın: Kamyonun altında kalacaktım
Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, Alaçatı'da büyük bir trafik kazası geçirdi.
- Haber Merkezi
- 24.08.2022 - 14:32
- Güncelleme : 24.08.2022 - 14:47
Sosyal medya fenomeni ve manken Cansu Taşkın, önceki gün Florya'da görüntülendi. Alışveriş için geldiği AVM çıkışı konuşan Taşkın, geçirdiği trafik kazasını anlattı.
"Bir hafta önce Alaçatı'da büyük bir kaza atlattım." diyerek başından geçen talihsiz kazadan bahseden Cansu Taşkın, ekledi:
"Arkadan arabama çarptılar"
"Arkadan arabama çarptılar, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yola geçsem kamyonun altında kalacaktım. Ölümden döndüm, travma yaşıyorum hala. Arabamda 200 bin TL'lik masraf çıktı."