Cara Delevingne: Çocuk istiyorum

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, şimdiden var olmayan çocuğu için kıyafetler aldığını açıkladı.

29 yaşındaki model ve oyuncu Cara Delevingne, bir dergi için kamera karşısına geçti. Güzel model, aynı zamanda birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

"ZİHİNSEL OLARAK HAZIRIM"

Delevingne, kendi çocuğu olmasını istediğini, ancak zihinsel olarak hazırlanmasına rağmen henüz bir süre için bir aile kurmak istemediğini söyledi.

"BEBEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Delevingne, “Bebek sahibi olmak istiyorum. Ama henüz değil. Gelecekte olmayan çocuğum için çocuk kıyafetleri alıyorum. Geçen gün alışverişe gittim ve mor üzerlerinde bir aslan olan minik spor ayakkabılar aldım.” dedi.