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    Cardi B, 35 dakika 1 milyon dolar kazandı

    Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, geçtiğimiz hafta verdiği konserden ne kadar kazandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 14:48
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    Cardi B, 35 dakika 1 milyon dolar kazandı

    Geçen cuma Miami'de konser veren dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sahne için tercih ettiği tül elbiseyle dikkat çekmişti. İç çamaşırı tercih etmeyen ünlü şarkıcının rahat tavırları şaşırtmıştı.

    "35 dakikada 1 milyon dolar"

    Bir Twitter kullanıcısı, ABD Miami'de bankacılara yönelik bir etkinlikte sahne alan rapçi Cardi B için "Arka bahçede konser veriyor." yorumu yaptı.

    Cardi B, 35 dakika 1 milyon dolar kazandı #1

    Cardi B de bu yoruma "Elit bankacıların bulunduğu etkinlikte sadece 35 dakika sahne alarak 1 milyon dolar kazandım.” yanıtını vererek kendisine ödenen paranın dekontunu paylaştı.

    Cardi B, 35 dakika 1 milyon dolar kazandı #2

    Cardi B, 35 dakika 1 milyon dolar kazandı #3

    Cardi B, 35 dakika 1 milyon dolar kazandı #4


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