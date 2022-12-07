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- Cardi B, 35 dakika 1 milyon dolar kazandı
Cardi B, 35 dakika 1 milyon dolar kazandı
Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, geçtiğimiz hafta verdiği konserden ne kadar kazandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 07.12.2022 - 13:21
- Güncelleme : 07.12.2022 - 14:48
Geçen cuma Miami'de konser veren dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sahne için tercih ettiği tül elbiseyle dikkat çekmişti. İç çamaşırı tercih etmeyen ünlü şarkıcının rahat tavırları şaşırtmıştı.
"35 dakikada 1 milyon dolar"
Bir Twitter kullanıcısı, ABD Miami'de bankacılara yönelik bir etkinlikte sahne alan rapçi Cardi B için "Arka bahçede konser veriyor." yorumu yaptı.
Cardi B de bu yoruma "Elit bankacıların bulunduğu etkinlikte sadece 35 dakika sahne alarak 1 milyon dolar kazandım.” yanıtını vererek kendisine ödenen paranın dekontunu paylaştı.