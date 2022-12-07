Cardi B, 35 dakika 1 milyon dolar kazandı

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, geçtiğimiz hafta verdiği konserden ne kadar kazandığını açıkladı.

Geçen cuma Miami'de konser veren dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sahne için tercih ettiği tül elbiseyle dikkat çekmişti. İç çamaşırı tercih etmeyen ünlü şarkıcının rahat tavırları şaşırtmıştı.

"35 dakikada 1 milyon dolar"

Bir Twitter kullanıcısı, ABD Miami'de bankacılara yönelik bir etkinlikte sahne alan rapçi Cardi B için "Arka bahçede konser veriyor." yorumu yaptı.

Cardi B de bu yoruma "Elit bankacıların bulunduğu etkinlikte sadece 35 dakika sahne alarak 1 milyon dolar kazandım.” yanıtını vererek kendisine ödenen paranın dekontunu paylaştı.