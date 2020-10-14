Cardi B, sosyal medyada çıplak fotoğrafını paylaştı

Amerikalı rapçi Cardi B, kazayla Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı. Paylaşımı hemen silen Cardi B, sosyal medyanın gündemine düştü.

ABD'li rapçi Cardi B, yine bir skandala imza attı.

Bir striptiz partisine katılan Cardi B, peş peşe paylaşımlar yaparken yanlışlıkla çıplak bir fotoğrafını Instagram hikayesinden paylaştı.

Cardi B, paylaşımı kısa sürede silse de fotoğraf bir anda sosyal medyada yayıldı.

HAYRANLARI HESABI ELE GEÇİRİLDİ SANDI

Takipçileri Cardi B'nin hesabının ele geçirildiğini düşünse de Cardi B, yaptığı açıklamayla duruma açıklık getirdi.

"İLK KEZ OLMUYOR"

28 yaşındaki rapçi Twitter’dan bir ses kaydı paylaşırken, “Tanrım neden bir aptal gibi görünmemi sağlıyorsun. Neden, neden, neden? Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. İlk kez olmuyor. Striptizci bile olabilirdim.” ifadelerini kullandı.