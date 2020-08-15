Cardi B, WAP adlı klibi öncesi koronavirüs testi yaptırdı

Grammy ödüllü rapçi, klip çekimi öncesinde yaptırdıkları teste 100 bin dolar harcadıklarını söyledi.

Koronavirüs salgını, hiç şüphesiz müzik sektörünü de etkiledi. Pandemi, sektöre ek maliyetler getirdi.

Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, "WAP" adlı yeni klibini çekmeden önce yaşadıklarını anlattı.

TEST İÇİN 100 BİN DOLAR

27 yaşındaki ünlü, "Sadece test için 100 bin dolar harcadık. Çekimdeki herkesin koronavirüs testi yaptırması gerekiyordu." dedi.

Klipte, gerçek adı Megan Jovon Ruth Pete olan Megan Thee Stallion, Kylie Jenner ve Normani da oynadı.

KAPLAN VE LEOPAR SAHNELERİ

Cardi B, klipte yer alan kaplan ve leopara değinerek, "Onlarla orada güvenlik ve pandemi nedeniyle çekim yapmadık. O sahneleri birbirine ekledik." diye konuştu.

Ağustos ayının başlarında yayınlanan klip, 90 milyondan fazla görüntüleme aldı.

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