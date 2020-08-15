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    Cardi B, WAP adlı klibi öncesi koronavirüs testi yaptırdı

    Grammy ödüllü rapçi, klip çekimi öncesinde yaptırdıkları teste 100 bin dolar harcadıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 09:53
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 09:53
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    Cardi B, WAP adlı klibi öncesi koronavirüs testi yaptırdı

    Koronavirüs salgını, hiç şüphesiz müzik sektörünü de etkiledi. Pandemi, sektöre ek maliyetler getirdi.

    Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, "WAP" adlı yeni klibini çekmeden önce yaşadıklarını anlattı.

    TEST İÇİN 100 BİN DOLAR

    27 yaşındaki ünlü, "Sadece test için 100 bin dolar harcadık. Çekimdeki herkesin koronavirüs testi yaptırması gerekiyordu." dedi.

    Klipte, gerçek adı Megan Jovon Ruth Pete olan Megan Thee Stallion, Kylie Jenner ve Normani da oynadı.

    KAPLAN VE LEOPAR SAHNELERİ

    Cardi B, klipte yer alan kaplan ve leopara değinerek, "Onlarla orada güvenlik ve pandemi nedeniyle çekim yapmadık. O sahneleri birbirine ekledik." diye konuştu.

    Ağustos ayının başlarında yayınlanan klip, 90 milyondan fazla görüntüleme aldı.

    Cardi B, WAP adlı klibi öncesi koronavirüs testi yaptırdı #1

    Cardi B, WAP adlı klibi öncesi koronavirüs testi yaptırdı #2

    Cardi B'nin ilginç kıyafeti ViDEO

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