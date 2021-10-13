Cardi B'den gösterişli doğum günü kutlaması

Son dönemin en gözde rap yıldızlarından biri olan Cardi B, doğum gününü Los Angeles'taki lüks bir gece kulübünde kutladı.

Lüks harcamaları ve iddialı kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Cardi B, 29 yaşına gösterişli bir şekilde girdi.

Gerçek adı "Belcalis Marlenis Almánzar" olan Cardi B, Los Angeles'ın gözde gece kulüplerinden birinde düzenlenen partiye ev sahipliği yaptı.

DOĞUM GÜNÜ TARZI

Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren rapçi, ünlü konuklarını ağırladı. Cardi B, doğum günü için de özel hazırlandı. İddalı bir kıyafet seçen Cardi B, yine çok konuşuldu.

YALIN AYAK GEZDİ

Doğumdan sonra yağ aldırdığı yönündeki dedikoduları yalanlayan şarkıcı, bu kez gece için fiziksel özelliklerini gözlerden saklamayan bir kıyafet seçti. Cardi B'nin yalın ayak oluşu da gözlerden kaçmadı.