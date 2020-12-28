Cardi B.'den kızına bin dolarlık oyuncak bebek

Lüks yaşantısı ile adından söz ettiren Cardi B., kızları Kulture ve Kalea'nın yeni yıl hediyelerini açtığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Cardi B., sevgilisi Offset ile birlikte bir süre önce 5.8 milyon dolara satın aldığı malikanenin salonunu yılbaşı gecesi için hazırladı.

KIZLARINI HEDİYEYE BOĞDU

Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan B., kızları Kulture ve Kalea'nın hediye paketlerini açarken videoya çekti. Ancak videoda dikkat çeken detay ise Cardi B.'nin iki yaşındaki kızı Kulture'ya aldığı hediye oldu.

KUTUDAN BİN DOLARLIK BEBEK ÇIKTI

B., kızına ünlü bir markanın imzasını taşıyan bin dolarlık (yaklaşık 7 bin 500 TL değerinde) oyuncak bebek aldı.