Cardi B'nin gerçek hali

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Cardi B makyajsız haliyle gerçek saçlarının nasıl göründüğünü paylaştı.

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, 67 milyon takipçisiyle en doğal halini paylaştı.

Genelde renkli peruklar takmayı tercih eden B, evdeki haliyle video çekti. Sıfır makyajla kamera karşısına geçen 27 yaşındaki ünlü isim, gerçekte saçlarının nasıl göründüğünü gösterdi.

"SAÇLARIM BÖYLE"

Kendisini eleştirenlerden artık çok sıkılan ünlü şarkıcı, “Tamam, saçlarım böyle. Saçımı kuruttuktan sonra puf puf görünüyor” dedi.