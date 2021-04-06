Catherine Zeta-Jones, mutlu evliliğinin sırrını verdi

51 yaşındaki güzel oyuncu Catherine Zeta-Jones, kendisinden 25 yaş büyük olan eşi Michael Douglas ile evliliklerinin hala aşk dolu olduğunu anlattı.

Dünyaca ünlü oyuncu Catherine Zeta Jones, eşi Michael Douglas ile 20 yıldır süren evliliğini anlattı. Oyuncu, evliliğinde zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşasalar da aşkı ayakta tutmayı başardıklarını söyledi.

"SEVGİ VE SAYGI VAR"

Kariyerlerinin evliliklerine zarar vermediğini belirten Jones; “İlişkimizde sabit olarak sevgi ve saygı var. Mizah duygumuzu asla kaybetmedik ve birbirimizin arkadaşlığından büyük zevk alıyoruz.

"KEYİF ALIYORUZ"

Pek çokları gibi sabah 9’dan akşam 5’e bir işimiz olmadı ama buna rağmen bu sektörede olan pek çok çiftin aksine birlikte çok vakit geçiriyoruz ve bundan keyif alıyoruz.” dedi.