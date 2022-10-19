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    Cedi Osman, Ebru Şahin'e aşkını haykırdı

    NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'da forma giyen ve bir süre önce eşiyle birlikte ABD'ye giden Cedi Osman, aşka geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 13:29
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    Cedi Osman, Ebru Şahin'e aşkını haykırdı

    2022 yılının Temmuz ayında iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, evliliklerinin cicim aylarından kareleri sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

    "Çok şanslıyım"

    Ünlü basketbolcu, eşiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Aşka gelen Cedi Osman, Şahin'e; "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım." diye seslendi.

    Bu sözlere kayıtsız kalmayan güzel oyuncu da eşinin paylaşımına yonca ve kalp emojisiyle yorum yaptı.

    Cedi Osman, Ebru Şahin e aşkını haykırdı #1

    Cedi Osman, Ebru Şahin e aşkını haykırdı #2


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