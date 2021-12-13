Çelik'in lise yılları

Müziğiyle bir zamanlara damga vuran şarkıcı Çelik Erişçi, liseli halini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi sosyal medya hesabından okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Lise yıllarından bir fotoğraf yayınlayan Erişçi'nin paylaşımına büyük ilgi gösterildi.

"PENDİK LİSESİ"

Ünlü şarkıcı altına şu notu yazdı: "Selam olsun Pendik Lisesi'ne! Bu fotoğraf 1983 ya da 1984 olmalı.

"EN ÇİRKİN BENİM"

En çirkin olan benim, kolayca tanıyabilirsiniz. Soldan sağa en arkada Murat Özen, alt soldan sağa Uzay, Nadide Kocaeli, Tülay, alt soldan sağa Müjdat, Gökçen Hacıbekir, Kemal Koç, en alt merdiven Murat Uçar"