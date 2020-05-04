Celil Nalçakan, kendisini ihbar etti

Nalçakan, hayvanlara eziyet edenlerin cezasını kendisinin vereceğini söyledi.

Oyuncu Celil Nalçakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hayvanları artık kendisinin koruyacağını açıkladı.

‘Hayvan hakları yasası’nın çıkmasını isteyen Nalçakan, yasa çıkana kadar kendisinin harekete geçeceğini söyledi. Nalçakan, günün erken saatlerinde attığı tweet’te şu ifadelere yer verdi:

"DÖVMEZSEM ADIM CELİL DEĞİL"

"Madem ‘hayvan hakları yasası’ çıkmıyor, kendimi ihbar ediyorum! Bir hayvana eziyet eden bir insan artığı gördüğümde, suratının aksini asfalta çıkarana kadar dövmezsem adım Celil değil! Ben derim ki HAYVAN dövdüm.”