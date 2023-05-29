Celine Dion'un dünya turnesi iptal oldu Sağlık sorunları yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, dünya turnesini iptal etti

ensonhaber.com

Kanadalı şarkıcı Celine Dion, bir süredir 'Katı kişi sendromu' olarak bilinen ve nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyor.

55 yaşındaki şarkıcı, hastalığı nedeniyle 2023 ve 2024'teki tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

"Üzgünüm"

Celine Dion'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hepinizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama turneye çıkmak kendinizi yüzde 100 iyi hissederken bile zor olabiliyor. Gücümü geri toplamak için çok uğraşıyorum. Gösterileri ertelemem sizin için adil değil ve bu kalbimi kırsa da yeniden sahneye çıkmaya gerçekten hazır olana kadar her şeyi iptal etmek en iyisi. Hepinizin bilmesini istiyorum, pes etmiyorum. Sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Gelecekteki konserleri için Celine Dion'un iyimser olduğu ifade edilen açıklamada, "Yakında bir gün Celine'in muhteşem hayranları için performans sergilemek üzere Avrupa'daki tüm bu şehirlere gelebileceğine dair umudumuz var, ama şimdi değil." ifadelerine yer verildi.